新冠肺炎：西太平洋艦艇　可即時檢測病毒

美軍醫學人員在美利堅號的生物安全實驗室，檢測呼吸道樣本。

美國國防部積極防範新冠肺炎在軍中擴散，美軍第七艦隊上周六（21日）宣布，向在西太平洋部署的航空母艦、兩棲攻擊艦及兩棲指揮艦增派醫學人員，以即時檢測新冠病毒。

這是美軍首次公布向前線部署的軍艦提供檢測試劑，海軍前線部署預防醫學小組及海軍醫學研究中心的成員，本月14日派駐在羅斯福號航空母艦、美利堅號兩棲攻擊艦、藍嶺號兩棲指揮艦，他們可為出現流感病徵的艦上官兵即時檢測，毋須如過往把樣本送回岸上檢測。羅斯福號及美利堅號現時位處菲律賓海，藍嶺號則在南海。

第七艦隊是美國海軍規模最大的前線部署艦隊，擁有50艘至70艘艦艇，主要在西太平洋及印度洋執行任務。軍方表示現時為止該艦隊沒有官兵確診新冠肺炎，今次派遣醫學小組旨在準備應對日後艦上可能爆發疫情，同時繼續維持執行任務的狀態。

美軍現時有67宗新冠肺炎病例，大約一半來自歐洲駐軍，歐洲司令部逾2600名士兵隔離。此外，一名派駐中央司令部在佛羅里達州總部的士兵，由海外回國後確診。

美軍亦積極協助國內的抗疫工作，除了調派兩艘醫療船支援東岸及西岸重災區，國防部上周五（20日）宣布，陸軍工兵部隊計劃改裝酒店、大學宿舍及其他設計為深切治療部病房，配備數萬張臨時病床，首先在紐約州實行，之後擴大到加州等州。