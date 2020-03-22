新冠肺炎：傳東京奧組委制訂延期方案　特朗普撐安倍

新冠肺炎疫情在全球爆發，各界關注定於7月開幕的日本東京奧運會能否順利舉行。美國總統特朗普上周六（21日）指，日本首相安倍晉三即將對東奧是否延期作出決定；有體育組織則促請將東奧延期。外媒周日（22日）消息指，東京奧組委正着手制訂延期方案。

消息人士透露，東京奧組委已收到指令，為東奧制訂替代方案，目前大概已構思出3個不同的方案，考慮到不同的延長時間及成本。然而一旦東奧延期，年紀較大的運動員可能會投訴，也可能要求贊助商贊助更長時間。而奧運選手村原定在奧運後用作國民的住宅，東奧延期亦會影響買家的入伙時間。

特朗普認為，東奧有多種舉辦方案，例如延期至明年，但認為不應影響日本的決定。他指東奧場館是「至今見過最美的會場」，而安倍是其朋友，很明白對方正面臨非常艱難的情況。國際田徑聯合會主席施巴斯坦高爾透露，東奧的舉辦方案將在未來數天或數周內有決定，稱不應不惜一切舉辦，抵上運動員的安全。很多運動員因各地的封城措施而無法練習，他指若不能公平競爭，比賽就沒誠信，運動員和觀眾也不願此事發生。

美國田徑協會及美國游泳協會亦分別在上周六及上周五（20日）要求將東奧延期。英國田徑協會、挪威、斯洛文尼亞及巴西的奧委會早前也要求延期，擔心群眾健康、運動員訓練受阻及不公平等問題。