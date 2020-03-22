大學研製可變形充氣機械人　能自行漫步抓取物件

機械人的充氣管子可變形，構成不同的三角形結構。

美國史丹福大學和加州大學聖巴巴拉分校（UCSB）的科學家，近日攜手合作研發出一款充氣軟體機械人。該機械人可以透過變換形狀，造出滾動及抓握物件的動作。團隊希望日後可應用於地震等災難，穿越狹窄空間進入災場拯救死傷者。

參與研發的史丹福大學機械工程研究生烏瑟維奇（Nathan Usevitch）表示，現時大多數軟體機械人必須安裝在笨重的空氣壓縮機上或插入牆壁內，以防止它們移動。他們研發的軟體機械人可以打破這局限。

團隊研發的機械人基本上是一條柔軟堅固的充氣管子，以及3個特別設計的小型遙控機器。其中一個機器將充氣管兩端捏在一起，另外兩台機器則在管子上下移動，令管子形成各種不同的三角形，研究人員將之稱為「等距機械人」。

研究人員將多個等距機械人組合在一起，藉控制各個小型機器在各條充氣管子上下移動，使它變成不同形態的充氣管結構，從而造出滾動、夾起籃球等動作。而在改變機械人的形態過程中，毋須在管子抽出或泵入空氣。

團隊指出，這種軟體機械人平時可收納於小包裝內，方便攜帶，使用時才充氣，比傳統機械人更靈活和安全，日後可以用於環境狹窄的災難場所，甚至是太空探索。