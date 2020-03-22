新冠肺炎︰南美多國下令宵禁隔離　古巴封關

新冠肺炎疫情攻入南美，該洲多國嚴陣以待。薩爾瓦多及危地馬拉均於上周六（21日）下達宵禁令；玻利維亞則押後原定5月的總統選舉，並下令全國居家隔離14日。古巴同日則宣布，由周二（24日）起禁止所有外國旅客入境，為期一個月。

薩爾瓦多總統布克萊（Nayib Bukele）上周六要求居民在家隔離30日，宵禁期間每戶只准一人出門購物；公務員、醫生、記者、銀行、餐廳員工等則不受隔離令限制。危地馬拉則宣布周日（22日）起全國進入為期8日的宵禁期，時間為下午4時至凌晨4時。

政局動盪的玻利維亞原定5月3日舉行總統選舉，但將因應疫情押後，全國民眾另將進入為期14天的強制隔離期；僅得超市、銀行、藥房、銀行等開門，政府將為需要照顧孩童的家庭提供補貼。古巴則下令封關，僅容許公民及居民入境，惟返國後仍需強制隔離14天。

阿根廷早前已下達隔離令，惟當地7歲男童華金（Joaquin）卻另有擔心。其母親近日向總統費爾南德斯搞笑地發訊息問︰「牙齒精靈可以豁免隔離嗎？華金最近脫了第一顆乳齒，我不知道我們應否給他捎信嘉獎。我不想為牙齒精靈惹麻煩，或害華金被拘捕。」費爾南德斯因此宣布，牙齒精靈毋須隔離，可繼續為孩子送上獎勵。