新冠肺炎︰全國確診數破3萬　紐約州建4間臨時醫院

美國新冠肺炎疫情嚴峻，美國約翰斯霍普金斯大學公布的實時疫情數據顯示，美國累計新冠肺炎確診病例為31,057宗，其中390人死亡。而疫情最嚴重的紐約州，州長科莫周日（22日）表示，截止當日早上，紐約州確診人數已增至15,168人，死亡累計114人。入院者佔全州確診人數13%，紐約市確診9,045宗。

目前紐約州已經測試了61,401個疑似新冠肺炎病例，超過其他各州。雖然美國已宣布紐約是疫情「重大災區」，但科莫表示，紐約州至今未從國會通過的首個新冠肺炎法案中得到任何資金，但紐約有最大的需求。

科莫呼籲聯邦政府將醫療物資生產和收購國有化，因為目前各州搶購行為已導致醫療物資價格飛漲。他指，一個N95口罩的價格已從0.85美元（約6.7港元）漲到7美元（約54.6港元），州政府沒有辦法解決這個問題。他指現在面臨跟加州、伊利諾伊州和佛羅里達州競爭的局面，本不應當出現這樣的情況。

科莫表示已經正式要求美軍工程部隊在紐約州建立4間臨時醫院，地點包括了長島兩處州立大學校址、韋斯特切斯特及紐約市用於大型展覽的賈維茨中心。其中，賈維茨中心約可收治約1千人患者。此外，科莫希望將現有醫院病床數量從當前的5.3萬個擴充到11萬左右，衞生部已經要求宋有意願必須擴大50%到100%的現有床位。

科莫表示，目前紐約市的人口密集度仍然過高，並將要求紐約市政府採取行動，將人口密度進一步降低。