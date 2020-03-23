新冠肺炎︰安倍考慮押後東奧　加澳不派員參賽

新冠肺炎疫情令日本東京奧運會能否如期舉行成疑，日揆安倍晉三周一（23日）改口指，東奧若不能以完整方式舉行，延期是一個選擇。此前，國際奧委會（IOC）周日（22日）跟日本奧組委開臨時會議，討論押後東奧等不同可能性，或需時1個月決定。其後，加拿大及澳洲的奧委會先後宣布不派代表隊參加東奧。

安倍晉三在參議院表明不會取消東奧，但會將運動員的健康放在首位，因此在無選擇之下或只能延期。他稱，他曾與東京奧組委主席森喜朗討論此事，而森喜朗也已與IOC主席湯瑪士‧巴治商討。

由於不少奧運資格賽延期或取消，多國奧委會都要求東京奧運延期。IOC周日以電話形式召開臨時理事會，商討包括延期等多個選項，但IOC強調並沒有討論取消奧運。IOC在上周二（17日）召開理事會時曾表示，距離舉行時間還有4個月，不宜太早作決定，但由於受到各方批評，短短5日內態度作180度轉變，展開延期的討論。

加拿大奧委會及殘奧委員會周日（22日）發聲明施壓，指若東奧不延期一年，加方將不派代表團參賽。澳洲奧委會董事會周一開會後一致同意，澳洲在國內外的多變環境下無法籌組國家隊，要求運動員準備東奧延至明年夏季。英國《金融時報》的報道則指，東奧最長可能會延期兩年。