新冠肺炎：美媒爆白宮要求官員　統一口徑斥中國隱瞞疫情

新冠肺炎疫情全球爆發後，中美就病毒來源互相指摘。美媒爆料，白宮下發文件，要求政府官員口徑一致將疫情爆發的責任推給中國，指摘北京隱瞞疫情真相，繼而釀成全球性大流行。

報道指出，這份文件於上周五（20日）發給美國國務院官員，指導官員們如何回答有關新冠病毒的問題或談論新冠病毒，以及應如何回答涉及中國疫情的問題。此外，文件上寫着「國家安全委員會（NSC）」，意味它來自白宮國家安全委員會。

文件介紹了中國疫情情況，包括確診數字、交通運輸等數據，並且提到了中國對於疫情的政治宣傳及虛假信息，其中寫道：「武漢和北京的中共官員負有特殊責任，要向中國人民和世界通報病毒威脅，因為他們是最先了解這些威脅的人。不過，他們選擇了隱瞞病毒的新聞長達數周，同時壓制了信息並懲罰引起警覺的醫生和記者。顯示中共更關心自己的聲譽，而不是自己人民的苦難。」

報道稱，文件要求官員要統一口徑，將美國的防疫不力都說成是中國的責任，「Everything is about China」，而美國則是「偉大的人道主義者」。一名白宮官員指出，所有關於中國的事情，都要按照這份指引去做，「我們被要求盡量向外傳遞這套論述，包括新聞記者會及出席電視節目」。報道指，白宮對此未作任何回應。