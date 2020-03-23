新冠肺炎：再多3州下「居家避疫」令　防止病毒傳播

美國新冠肺炎疫情嚴重，路易斯安那州、俄亥俄州及特拉華州周日（22日）發出「居家避疫」令，限制民眾如非必要，不應外出。州政府希望藉此防止病毒傳播，令更多居民受保護。

路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）表示，該州的「居家避疫」令會於周一（23日）生效，最少持續至下月12日。民眾只能在買生活必需品、取藥及上班時外出，而只有不能在家工作、必需運作的行業，其員工才可外出上班。居民仍可進行戶外活動，但要與別人保持逾1.8米距離。該州已有逾830人確診，20人死亡。愛德華茲稱，州內病毒傳播迅速，他們正與時間競賽。

俄亥俄州的「居家避疫」令將在周二（24日）實施，州長德萬指，全州都在戰鬥中，102年來從未遇過這種「敵人」。他認為全州人的每一個舉動也會帶來可拯救生命的大轉變。現時俄亥俄州有351人確診，83人留醫，3人死亡。特拉華州的「居家避疫」在周二早上8時起生效，全州非必要商業活動暫停。早前費城、密蘇里州州分地方、加州、紐約、新澤西州及喬治亞州亦實施類似措施。