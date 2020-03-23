新冠肺炎：萬億紓困案只顧商界利益　參院否決

美國共和、民主兩黨未能就該國第3份新冠肺炎紓困措施達成共識，參議院周日（22日）否決由共和黨撰寫的草案。民主黨批評草案只顧及華爾街和商界利益，輕視普遍美國人的需要；共和黨則要求民主黨停止攪局，拖延紓困及損害市場。

參議院以47票贊成，47票反對，否決草案。該院少數黨領袖舒默批評議案有很多問題，以醫院、醫護人員、各州及各市的利益為代價，只惠及企業。他指出，國會需撥更多資金支援地方政府、健康中心、護老院、買防疫物資，包括口罩、呼吸機、個人防護裝備等，兩黨將繼續磋商。眾議院議長佩洛西則指，眾議院將起草替代議案。

參議院多數黨領袖麥康奈爾指摘民主黨攪局，其他議員則警告國會未能於周日達成共識，周一（23日）將進一步打擊金融市場。總統特朗普亦表示，希望國會盡快通過草案，否則美國人會對民主黨感非常沮喪，又稱不能通過單純是政治原因。

國會早前已批准兩項紓困法案，今次的提案總值逾1萬億美元（約7.8萬億港元），目的是援助企業而非打工仔，包括向合資格公司、州份、自治市等提供最多5000億美元（約3.88萬億港元）貸款，以及向民航公司合共發放最多500億美元（約3880億港元）貸款等。