新冠肺炎：若華府群龍無首　四星上將接管兼戒嚴

美媒指若合憲的總統繼任人均無法執行職務，將由奧肖納西（小圖）接管華府。

美國的新冠肺炎疫情不斷擴散，美媒日前披露軍方已啟動秘密應緊方案，為極端情況做準備，包括一旦美國所有憲法規定的總統繼任人都喪失履行職務能力時，將由美軍北方司令部司令奧肖納西（Terrence J. O'Shaughnessy）擔任作戰指揮官領導美國，直至誕生下任民選領袖。

《新聞周刊》報道，美軍原本已有數個絕對機密的應變計劃，而防長埃斯珀於2月1日已簽令指示北方司令部執行應對全國流行病計劃。埃斯珀亦秘密簽署「警告命令」（Warning Orders）要求北方司令部及部分東岸駐軍準備調兵支援任務。

報道指，疫情逼使美軍考慮特殊情況及準備連串的極端方案，例如因物資短缺而造成的廣泛暴力行為、高層政治領袖死亡等。而所有憲法規定的總統繼任人都無法履行職務時，將由55歲的空軍四星上將奧肖納西出任作戰指揮官，並實施戒嚴至下任民選領袖產生。

匿名軍方高層人士形容，目前處於一個未知領域，911恐襲後制訂的緊急計劃都無用，更笑稱「美國人最好認識誰是奧肖納西」。奧肖納西於加拿大出生，4歲時移居美國，曾任南韓的聯合國軍司令部副司令。