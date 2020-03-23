史前魚類胸鰭有放射狀骨頭　或揭示人類手指進化

Elpistostege watsoni的鰭內有可能是陸上脊椎動物進化出手指的骨頭。圖為構想圖。

澳洲及加拿大的古生物學家近日合作，研究一具​屬於約3.8億年前泥盆紀晚期的史前魚類化石，發現牠的鰭內有細小的放射狀骨頭，如陸上四足脊椎動物的手指般排列，是首次在魚類中發現這種特性，有助揭示人類手指的進化起源。在此之前，科學家只在早期的兩棲動物中發現這特性。

該條名為Elpistostege watsoni的史前魚類化石長約1.5米，於加拿大魁北克省米瓜莎國家公園出土，其外形似鯊魚，頭部扁平，有鋒利尖牙、長鼻子、圓眼睛和4隻魚鰭。澳洲福林德斯大學古生物教授朗（John Long）與魁北克大學的研究人員合作，以3D電腦斷層掃描技術掃描化石後，發現其鰭內有呈放射狀排列的細小骨頭。

研究人員相信，這些骨頭可能是陸上脊椎動物進化出來的手指。如屬實，有望將脊椎動物是於登陸後才進化出手指的年代，提早到魚類階段。參與研究的魁北克大學學者克魯捷（Richard Cloutier）指出，四足類動物的起源與發展，跟魚類在淺水或陸地上支撐體重的能力有關。

出土該化石的米瓜莎國家公園，埋有不少泥盆紀時代動物，而泥盆紀因以魚類多樣性被稱為「魚的時代」。研究人員表示，這是首次在泥盆紀魚類的鰭內發現這種骨頭，有助研究包括人類等四足脊椎動物手部的進化。研究結果已刊登於《自然》期刊。