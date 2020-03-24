新冠肺炎：特朗普避提中國病毒　要求盡快重振經濟

美國總統特朗普近日多次以「中國病毒」稱呼新冠病毒，被指種族歧視。他周一（23日）在社交網及記招上避提「中國病毒」，並指疫情傳播不是亞裔的錯，他會全力保護在美國及全球的亞裔美國人。他又希望美國盡快重振經濟，直指「經濟差都會有人死」。

特朗普在Twitter說：「他們（亞裔美國人）是很出色的人，病毒散播無論如何不是他們的錯，他們與我們緊密合作對抗疫情。我們會一起戰勝！」同日，他出席白宮抗疫專責組會議後見記者，亦沒有使用「中國病毒」，重申病毒傳播不是亞裔美國人的錯，更承認亞裔可能遭受歧視，說：「我不喜歡這樣。」

新冠肺炎疫情在美國未見緩和，特朗普在會上表明，希望美國能夠在數周內重振經濟，而不是數月後，他稱一旦醫療官員認為無事，市民就可以重新上班。他又提到，在經濟差的時候，為此感到焦慮或抑鬱而自殺的人，肯定會比染病的人多很多。被問到何時解除禁令，特朗普認為要取決於病毒的死亡率，但他認為美國可能毋須等3至4個月，就能恢復正常。

不過有記者問及特朗普，過敏與感染疾病中心主管福奇（Anthony Fauci）是否同意重振經濟時，特朗普直言對方不同意，但明白這樣令國家經濟有重大損失。

另外，特朗普透露妻子梅拉妮亞早前接受新冠病毒檢測，而結果呈陰性，即沒有確診。