美轟炸機北極演練　兩駐歐神盾艦巡航

為制衡俄羅斯對歐洲的威脅，美國近日加強在區內的軍事活動，兩艘派駐西班牙的神盾艦先後出海執行巡邏任務；隱形戰略轟炸機則飛往北冰洋，與挪威戰機演練。

美軍第六艦隊周一（23日）發表聲明，指派駐西班牙羅塔海軍基地的神盾驅逐艦庫克號及波特號，周日（22日）及周一先後出海，展開例行定期巡邏。它們將支援歐洲及非洲的海上安全，包括確保航行自由及作為歐洲反彈道導彈防禦網絡一部分。艦隊表示，雖然新冠肺炎疫情肆虐，但旗下艦艇、飛機及潛艇繼續在歐洲的行動。

除了波特號及庫克號，美軍神盾驅逐艦羅斯號及卡尼號也派駐西班牙，羅斯號本月14日完成例行巡邏，期間加入法國海軍戴高樂號航空母艦戰鬥群，並在黑海與土耳其、保加利亞及羅馬尼亞海軍演習；卡尼號現時位處非洲，最近訪問南非開普敦。

與此同時，第二艦隊宣布，神盾驅逐艦羅斯福號上周六（21日）離開位於佛羅里達州杰克遜維爾的母港，它將取代卡尼號部署在西班牙。軍方去年表示，將輪流更換派駐西班牙的神盾驅逐艦，新一批派往當地的艦艇將更新及配備更先進作戰系統。

另外，美國駐歐空軍周一表示，派駐在英國的B2隱形戰略轟炸機特遣隊，其中兩架轟炸機上周五（20日）在北冰洋上空，與挪威皇家空軍F16戰機展開整合飛行訓練。軍方稱為確保在北極擁有可靠的威懾力，必須具備快速識別區內威脅、及時與有效回應的能力，而今次B2在北極的行動，展示美方隨時隨地投射戰力的決心。