新冠肺炎：經濟差比疫情可怕　數周恢復商業活動

美國多地因應新冠肺炎疫情限制商業及民眾活動，這個「15日挑戰」剛踏入第2周，總統特朗普周一（23日）即表示預期美國不需3至4個月就可恢復經濟活動，更指不能讓抗疫對策比疫情有更大殺傷力。他直指，經濟差可以比新冠肺炎殺死更多人，而疫情的死亡率比預估低，流感及車禍對美國人的威脅更大。

美國股市因疫情影響連日暴跌，目前全國亦有16個州份、逾40%人口要居家避疫。特朗普出席白宮抗疫專責組會議後見記者，稱美國不是為停擺而建立，預料數周後便會回復正常生活，很快會恢復商業活動，不能讓對策比問題本身更差。他指，生命及經濟同樣脆弱，強調經濟受損都會令人焦慮及抑鬱，然後自殺，死亡人數會遠超因疫情而死的人。

特朗普提到新冠肺炎的死亡率對他來說是「大事」，聲稱目前只有1%，低於世衞預估的3.4%。他稱：「這仍然可怕，死亡本身就是可怕。惟這與3、4、5%有巨大分別。」他又以美國逾5萬人感染流感、交通意外為例，指兩者的致命情況比疫情更嚴重，不代表要叫所有人不要開車。

抗疫專責組成員、過敏與感染疾病中心主管福奇（Anthony Fauci）已連續兩日缺席白宮的疫情記者會，特朗普被問及福奇是否同意恢復經濟活動時，他指「他不是不同意」，並說對方明白美國經濟有巨大代價。