美陸戰隊擬裁撤坦克　強化機動作戰遏制中國艦隊

中美關係惡化、軍事角力不斷之際，美國海軍陸戰隊周一（23日）公布轉型計劃，擬在10年內裁撤所有坦克及減少火炮數量，總人數將從18.9萬人減至17萬人，並把任務重點由中東反恐轉為西太平洋的跳島作戰，目的是建立新的海軍遠征部隊，遏制中國艦隊活動。海軍陸戰隊司令伯格（David Berger）上將稱，中國威脅不斷加強，轉型是為了防止中國軍事實力超越美國。

根據計劃，海軍陸戰隊步兵營由24個減至21個，榴彈炮營由21個減至5個，3個坦克營及7個舟橋連全部裁撤。同時，海軍陸戰隊各飛行中隊配備的F35B、F35C隱形戰機，由16架減至10架；攻擊直升機、魚鷹運輸機及運輸直升機的數量也有所減少。不過，無人機中隊會由3個增至6個，導彈火箭炮營由7個大幅增至21個。為了應對世界各地的危機，海軍陸戰隊仍保留2200人編制的遠征部隊。

伯格表示，計劃目的是建立沿海兵團，並機動靈活部署，令中方難以打擊。一旦爆發軍事衝突，兵團將派出50人至100人組成的海軍陸戰隊小隊，駕駛登陸艇前往南海及東海的小島，並裝備可在空中、海中及水下執行任務的無人機，鎖定企圖進入太平洋的中國軍艦，再發射反艦導彈。小隊亦會把數據傳送予更遠的空軍或海軍，由對方發射遠程導彈。同時，小隊可執行其他任務，例如為潛艇或反潛飛機加油。

不過，有退役海軍陸戰隊軍官懷疑新作戰方式的可行程度，質疑美軍能否在中國試圖轟炸的島嶼上部署海軍陸戰隊，並警告過度關注中國威脅，可能減低海軍陸戰隊處理中東及偏遠地區衝突的靈活度。

美國國防部早前估計，美國將迎來一個與中國和俄羅斯競爭加劇的時代，計劃耗資上千億美元，改革所有兵種的作戰概念。海軍於2021年財政年度申請6400萬美元（約4.99億港元），把反艦導彈與陸基反艦導彈，以及遙距操作的發射車結合。空軍亦研發一種高超音速導彈，飛行速度將是音速5倍。陸軍更成立未來司令部，並測試射程達64公里的火炮。