新冠肺炎：航空公司擬停飛幾乎所有國內航班

新冠肺炎疫情重創美國航空業，有傳美國主要航空公司計劃主動停飛幾乎所有國內航班；由於空中交通管制系統亦受影響，華府考慮下令採取類似行動。

美國《華爾街日報》周一（23日）引述航空業界及聯邦政府官員消息報道，白宮或航空公司仍未作出最終決定，但由於很多民眾需要居家避疫，在乘客寥寥可數的情況下，航空公司很難繼續維持航班營運，除了停飛所有國內航班，其他選項也在考慮之列。

報道指，由於疫情急速擴散，航空公司高層、機師工會領袖、聯邦運輸官員認為，進一步大幅削減國內航班是無法避免。交通安全管理局的數字顯示，旗下檢查站周日（22日）客流量較去年同一天勁減逾80%，而航空公司早已宣布削減國內航班至多達40%。

全美周一有數千航班取消，部分原因是載客數字只有單位數並不足以起飛；就算航班順利如期出發，機艙的空位比之前更多，一班往返紐約拉瓜迪亞機場及首都華盛頓的航班僅3名乘客。在疫情爆發前，全美的航空公司每年有840多萬航班。

然而，華府不太願意下令國內航班停飛，原因之一是客機載客的同時，亦運載郵件及重要貨物，但航空公司傾向政府發出命令而非業界自願停飛，理由是這讓它們游說爭取聯邦援助時有更多理據。不過，就算落實全美停飛，需要花數日時間執行。

至於停飛的另一個原因，是愈來愈多聯邦航空局的空中交通管理員及技術員，需要居家隔離或因接觸確診同事而受檢查，十多個空中交通管制設施暫時關閉消毒；當局被迫實施應變計劃，包括設置飛行限制、更改航班路線、動用後備設施及員工。