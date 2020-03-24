重磅滑稽女演員舞出我天地　勵志經歷迷倒萬千觀眾

纖瘦的身軀才能跳出優美舞姿，這種固有觀念難免令熱愛舞蹈的胖男胖女畏怯。美國德州奧斯汀市一名38歲的重量級滑稽女演員就懶理閒言閒語，用驚人的柔軟度向大眾證明肥人都能舞出我天地，迷倒萬千觀眾，勵志的舞台經歷獲傳媒報道。

桑德斯（Wendy Sanders）體重逾200磅，她的藝名「變種女狼」（Ginger Snaps）與一套加拿大懸疑電影同名，亦與主角個性一樣永不服輸。桑德斯將綜藝表演及空中飛人的表演技巧融為一體，一身性感表演裝的她會在舞台上飄揚火紅秀髮，利用鐵環熟練地旋轉，創造別出心裁的華麗表演。

由全職化妝師投身戲劇界，桑德斯坦言不容易，過重體形令她的舞步不夠流暢，甚至曾被劇團拒絕演出，但她表示腿形欠佳的瘦削學生亦會遭遇。桑德斯最終證明胖女人也可以超級性感，學會幾乎與大塊頭演員無緣的空中飛行技能，更會自行縫製吸睛的舞蹈服，成為業內領域的佼佼者，更贏得市內舞台表演獎項。

事業愛情兩得意的桑德斯指：「社會既告訴肥人太胖而做不到這些事，又同時要她們出去鍛煉，這是一種非常奇怪的雙重標準。」她不甘肥人總被灌輸錯誤觀念，又勸誡：「不要聽信社會告訴你的，走出去開心玩及嘗試新事物，你會對你的身體所能做的一切感到驚訝。」她希望其經歷能鼓勵重磅女性克服偏見、解放自己，勇敢成為滑稽演員。