新冠肺炎：特朗普冀讓美在復活節前「復市」　

美國新冠肺炎疫情未見緩和，總統特朗普已急不及待推動恢復正當經濟活動。他周二（24日）受訪時表明，希望在復活節之前，讓民眾回到工作崗位。

目前距離4月12日的復活節還有不足3星期的時間，特朗普周二接受霍士電視台訪問時明言：「我很想在復活節之前，讓這個國家開放」，還稱成千上萬的人死於季節性流感或者交通意外，國家也不曾停轉。特朗普稱，將考慮重新訂社交距離指引，好使在疫情期間，讓部分工人能夠回到工作崗位。

特朗普稱，會給予兩周時間評估疫情管控措施：「我們會在四月上旬進行評估，如果需要更多的時間，我們會給疫情管控更多的時間，但是我們的國家需要繼續運轉，大家得回去上班，讓工作生活恢復正常，（解除疫情限制）必須要更早於大家預期的時間。」

訪問中亦提到疫情下的第三份振興經濟紓困方案，國會仍未就此達成共識的問題。民主黨正另行提達2萬美元的方案，特朗普說他不支持眾議院議長佩洛西的提案，因方案無助勞工。

現年69歲的德州副州長帕特里克（Dan Patrick）支持特朗普盡快讓經濟活動恢復的方向，號召民眾機警地應對疫情，更稱70歲以上的國民可自己照顧自己，呼籲「不要犠牲了國家」。

但相反，美國首都華盛頓的市長鮑澤（Muriel Bowser）周二宣布，為對抗疫情蔓延，將會暫停市內不必要的商業活動，例如髮廊、紋身店等與非緊急應變無關的服務將會暫時關閉。