新冠肺炎：2萬億紓困案　參院華府終達協議

新冠肺炎疫情嚴重打擊美國經濟，共和、民主兩黨及華府就涉及2萬億美元（約15.6萬億港元）的紓困案拉鋸多日後，參議院終在周三（25日）與華府達成協議，同意草案，這是美國史上金額最大的刺激經濟方案。

這是美國第3份新冠肺炎經濟紓困案，民主黨兩度在參議院阻撓該案通過，批評方案沒有向醫院及州提供足夠資金、對失業人士的資助不足，對接受資助的企業之監察也不足。

方案會有5000億美元（約3.9萬億港元）用於資助受情打擊的行業；一部分資金用於向每個美國家庭提供最多3000美元（約2.3萬港元）的援助；3500億美元（約2.7萬億港元）用於向小型企業提供貸款；2500億美元（約1.9萬億港元）用作支付失業救濟金；最少750億（約5850億港元）用作醫院開支。據指，國會正商討是否批出320億美元（約2496億港元），向航空公司提供資助或貸款。

此前，眾議院議長佩洛西指若參議院通過方案，眾議院也有可能通過。不過，她認為眾議院也有機會想改變該方案，投票或會再延遲。總統特朗普周二（24日）指：「國會今天應停止胡鬧並通過方案，延誤愈久，就愈難刺激經濟。」