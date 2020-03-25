礦物與巴芬島相似　北大西洋古陸或較估計大10%

加拿大有地質學家近日分析從該國北部島嶼巴芬島（Baffin Island）採集的火成岩樣本時，意外發現其礦物特徵與有27億年歷史的遠古地球大陸板塊北大西洋古陸（NAC）相似，或證實NAC的面積較科學家原先估計的大10%。

卑詩大學地質學家科皮洛娃（Maya Kopylova）早前獲一間鑽石開採公司，提供他們在巴芬島南部一個礦場地面下約200公里採集的慶伯利岩（Kimberlite）樣本作研究之用。慶伯利岩是岩石中是否蘊探鑽石的指標，科皮洛娃的團隊分析樣本後，發現它內含的礦物特徵與鄰近的魁北克省北部，以及安大略省北部等其他古陸的礦物不盡相同，對此感出奇。

團隊再將樣本與其他古陸比較，結果發現其礦物特徵與有數十億年歷史的地殼板塊北大西洋古陸相似。北大西洋古陸是從蘇格蘭起始，經格陵蘭一直延伸到加拿大紐芬蘭與拉布拉多省、橫跨北大西洋的古老地殼層，並於1.5億年前分裂開來。

科皮洛娃認為，研究樣本是北大西洋古陸「丟失的一部分」，並指過去研究地幔時都是基於從地底下1至10公里的較淺層岩石樣本，今次是首次以深地殼採集的樣本作研究。有關研究結果刊於《石油學雜誌》（Journal of Petrology）。