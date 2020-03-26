新冠肺炎：蓬佩奧稱G7外長皆認為　中國正散布疫情假消息

美國國務卿蓬佩奧又再就新冠肺炎疫情問題向中國發炮，稱七大工業國集團（G7）的外長們都同意他的看法，認為中國正發起一場發放虛假疫情消息的運動。

因新冠肺炎疫情關係，原定周三（25日）於美國匹茲堡舉行的G7外長會議改以視像會議方式舉行，蓬佩奧以及英國、加拿大、法國、德國、意大利和日本的外長有份參與。蓬佩奧會後向傳媒表示，出席會議的外長們，都深知中方正在進行散播虛假消息運動，企圖轉移視線；他又指摘中方仍繼續在交媒體上，散播新冠肺炎病毒是來自美國的陰謀論。蓬佩奧稱：「這是瘋狂的言論。」

中國疫情緩和後，正向其他爆發疫情的國家加強施援，發送口罩等物資；蓬佩奧對中國的做法嗤之以鼻，稱：「中國現在正向全世界出售產品，宣稱自己是好人。」他又指美國正在敲定向意大利發放軍方物資協助其抗疫的計劃。

蓬佩奧又以「武漢病毒」稱呼新冠肺炎病毒：「我們懇切希望與世界各國合作（抗疫），這是全球大流行。美國希望與包括中國在內的所有國家，一同想辦法讓更多人能夠生還，更多人能夠保持健康，然後復原被武漢病毒所扼殺的經濟。」