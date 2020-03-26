新冠肺炎：紐約確診破3萬　病毒散播有迹象放緩

美國紐約州的新冠肺炎確診病例持續激增，周三（25）衝破3萬大關，但州長科莫表示，住院病人倍增的時間有所延長，顯示州政府控制人群密度的措施有助減緩病毒散播。

截至周三，紐約州新冠肺炎天確診病例已累計達30811宗，285人死亡，兩項數據皆是全美首位。科莫之前一天曾比喻紐約州病例的增長速度有如子彈火車，但今次他表示，州政府估計住院病人倍增的時間，由2天延長至4.7天，意味人群密度控制措施可能有效。

科莫要求民眾不要在公園從事肢體密切接觸的運動，包括打籃球。如果配合情況不理想，他不排除強制關閉公園休憩場地。同時因於車流量減少，紐約市部分街道將禁止車輛駛入，僅供民眾通行，讓有更多透氣空間。

根據最新數據，紐約州有3805名住院的新冠肺炎病人，佔確診總數12%；888人要住進深切治療病房，佔確診總數3%。科莫稱，紐約州現有4000台人工呼吸器，還需要3萬台才足以應付疫情高峰；州政府已增購7000台，聯邦政府提供的4000台已運往紐約。

根據約翰霍普金斯大學統計，全球新冠肺炎病例正逼近46萬宗，約20800人喪命。美國確診病例已突破62000宗、至少869人死亡。紐約州確診總數佔全美約一半，死亡人數約佔1/3左右。