新冠肺炎：譚德塞讚特朗普領導力　稱推遲東奧明智

縱使美國新冠肺炎確診已突破6萬，但世界衞生組織秘書長譚德塞周三（25日）仍讚揚美國總統特朗普承擔起抗疫責任，展現領導力。

世衞周三晚在日內瓦總部舉行的疫情例行記者會上，譚德塞被問到對特朗普表現看法。譚德塞稱，世衞對各國的建議之一是由政府採取所有行動，讓國家領袖承擔責任，而特朗普展現了他的政治領導能力：「這正是他（特朗普）正在做的事情，我們很欣賞。」譚德塞指特朗普亦能做到世衞的其他建議，包括擴大病毒的檢測。

譚德塞也告誡已經實行封城的國家，要爭取時間執行大規模檢測及追蹤感染鏈等措施，否則若稍一放鬆，疫情便會反彈。他警告最終死亡人數將取決於各國現在將採取的行動。

譚德塞又指，許多國家現在採取史無前例的措施，付出了巨大社會和經濟代價，例如關閉學校、取消體育賽事，並要求人們留在家中等等，但他說這些措施本身並不能疫情的全球大流行情況；他重申檢驗、隔離和追蹤病毒，才是擺脫這些極端限制措施的最佳、最快的方法。

譚德塞形容，延遲舉行東京奧運是艱難但明智的決定，指這樣做能夠保護運動員和觀眾。