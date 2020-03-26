新冠肺炎：華府早有抗疫劇本　白宮無跟從

美國的新冠肺炎疫情嚴重，政治新聞網站Politico周三（25日）首度披露一份由國家安全委員會（NSC）於2016年制定、長達69頁疾病大流行應對指南，詳列抗疫時間表及數百項防疫戰術等。特朗普政府應對新冠肺炎疫情時並無跟從指引，抗疫進度亦落後劇本預設。衞生部證實文件屬實，但強調內容早已不合時，已由其他政策取代。

指南名為《應對高後果新發傳染病威脅和生物事件的早期應對劇本》，是華府職業公務員及政治委任官員，留意到全球領袖應對2014至2015年的伊波拉疫情有差錯後主導研究，目的是讓下一次大流行病出現時應對得更好。

指南按疫情嚴重程度由低至高分成綠（有相對風險）、黃（威脅升級）、橙（可信威脅）、紅（公共衞生緊急狀態）4個部分，列明各部門在不同情況的角色。例如，「可信威脅」的部分列出34個關鍵問題和21個關鍵決定，並要求官員迅速行動。

報道指，對應今次疫情的話，美國於1月20日出現首宗病例時應為「可信威脅」。劇本提到，華府應迅速採取預算措施及盡早向國會申請撥款，但特朗普政府至2月才要求緊急撥款。此外，特朗普政府亦於診斷能力、採購防疫裝備等落後劇本的時間表。

目前未知白宮是否刻意不遵從指南，知情人士指白宮早於2017年聽取相關簡報，但未經完整程序批准為特朗普政府的抗疫戰略，被當成一份研究文件束之高閣。