新冠肺炎：撥千億紓困　向合資格人士月派2000加元

加拿大政府周三（25日）推出更多對抗新冠肺炎的措施，國會通過一份逾億加元的紓困方案，政府將於未來4個月為因疫情而喪失收入的人士，提供每月2000加元（約1.1萬港元）的緊急援助金，預計400萬人申請。同日，政府宣布所有從海外入境加拿大的人士，必須隔離14日；違令者面臨75萬加元（約408萬港元）罰款或監禁半年。

杜魯多政府早前向國會申請調撥820億加元（約4466億港元）紓困，眾議院臨時復會辯論及表決，最終批出1070億加元（約5828億港元）援助受疫情影響的人士，並獲參議院同意，由總督帕耶特的簽署批准。

總理杜魯多表示，在新冠肺炎疫情下，政府會照顧有需要的國民，他指：「上周約100萬人申請就業保險金，慘痛的現實是不少人因這次危機失業，並擔心將來的生活。」援助金將於4月6日開始接受申請，預計10日後批出款項。申請人須年滿15歲，過去12個月收入逾5000加元（約2.7萬港元）便合資格。

同日，政府宣布當地時間周四（26日）凌晨起，對所有入境加拿大的旅客實施14天強制隔離，是疫情爆發以來加拿大政府首次動用沙士後修訂的《隔離法》。當局將禁止入境旅客乘公共交通工具返回住所，會為​​無私人交通工具的人士安排交通。邊境人員則會收集入境旅客的聯絡資訊，以便跟進監督。

杜魯多強調，加拿大面對史上最大的公共衞生危機，呼籲民眾如非絕對必要，應留在家中。他又透露，國內每日需對約1萬人進行病毒測試。加拿大目前累計3404人確診，35人病死；衞生部門已把病毒傳播風險列為高，目前約一半病例來自社區傳播。繼溫哥華、多倫多等大城市後，首都渥太華周三亦宣布進入緊急狀態。