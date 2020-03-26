新冠肺炎：五角大樓失守　羅斯福號增至8人染疫

新冠肺炎殺入美國位處西太平洋的羅斯福號航空母艦，確診數字周三（25日）增加5人至8人，感染源頭仍然未明，船上其餘5000人岌岌可危。此外，五角大樓亦告失守，同日證實一名海軍陸戰隊員確診。

美媒《商業內幕》引述一名海軍官員消息指，羅斯福號上感染人數增加近兩倍，確診者已即時檢疫隔離及送離航母，前往關島一處醫療設施治療；船上每名曾與確診者接觸的人都需要隔離，軍方正確認還有沒有人受感染。海軍代理部長莫德利則強調，雖然有疫情殺到，但他們仍會確保艦機繼續部署和出動。

美國國防部周三亦證實，一名在五角大樓工作的海軍陸戰隊軍官確診，他在海軍陸戰隊總部的計劃、政策和行動辦公室工作，最後一次於五角大樓現身是在本月13日，兩日後開始自我隔離，其伴侶亦出現相關症狀。當局已消毒及清潔該軍官的辦公地點，並調查曾他接觸的人。

這是首宗在五角大樓內的確診病例，而國防部累計逾400人染疫，日前更出現首宗死亡個案。外媒引述五角大樓消息指，防長埃斯珀已下令暫停軍方前往海外的行程，為期長達60天，已遏止疫情在軍隊內蔓延。