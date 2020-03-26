新冠肺炎：物資短缺　美向外國政府求援

美國傳媒周三（25日）報道，為應對國內的新冠肺炎疫情，美國國務院近日指示外交官尋求派駐地的政府，向美國提供防疫裝備及呼吸機等物資，目前未知華府向多少國家提出要求。報道直指，此做法與特朗普表明美國不會成為「乞求者」的說法大相徑庭。

有線電視新聞網絡（CNN）引述取得的清單顯示，國務院要求外交人員向派駐地政府尋求25項防疫物資，包括N95口罩、手套、防護衣、護目鏡、呼吸機等，並清楚列明取得物資的優先次序，部分要即日獲得，較次要的則於數周內取得。

有外交人員透露，指令有強烈的迫切感，有人要當日就答覆國務院，部分情況華府甚至沒有說明美國是尋求相關國家捐贈物資，抑或會出錢買，令大使館陷入困境。國務院發言人周二（24日）表示，當局已接觸不同使團，要求他們確定特定國家是否有剩餘能力生產物資，以及是否有企業考慮向美國出口物資。

美國的防疫物資短缺，白宮國家貿易委員會主任納瓦羅受訪時亦指，他現時的工作是為美國人從任何可能的地方採購所需物資，表明若中國或其他國家有口罩、手套等，美國都會買。

特朗普日前啟動《國防生產法》，動用戰時權力增加防疫物資產量，但CNN踢爆白宮根本沒有運用權力要求業界增產。他在白宮記者會強調美國不會做乞求者，絕不應依賴其他國家為生存手段。不過，特朗普周二與南韓總統文在寅通電話時，要求對方向美國提供病毒試劑盒等物資，文在寅回覆有剩餘就盡量協助。