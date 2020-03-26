失蹤FBI前探員疑死於伊朗獄中　特朗普：未接死訊

美國聯邦調查局（FBI）前探員萊文森（Robert Levinson），13年前赴伊朗執行中央情報局（CIA）未獲授權的任務時神秘失蹤。華府懷疑萊文森是被伊朗扣押，德黑蘭則否認。萊文森家人周三（25日）引述華府消息公布，萊文森相信在伊朗爆發疫情前，就已死於獄中；惟美國總統特朗普表示未接獲死訊，不認為對方已死。

原為FBI探員的萊文森早於1998年退休，其後受聘為私人探員，於伊朗啟尼省調查冒牌香煙案件，未料於2007年失蹤。其家人相信萊文森當時是在執行CIA任務；而華府官員則懷疑他是被伊朗情報人員擄走，作為對美國談判的籌碼。華府懸紅2500萬美元（近2億港元）尋人，但依然無果。

時隔13年，萊文森家人周三發聲明公布，根據美國官員情報，相信萊文森已而於伊朗獄中。特朗普同日回應稱︰「出色的萊文森患病多年，他的身體在被扣前已出現毛病。情況不好，但我不接受他已死的說法。他們沒有知會我們相關死訊。」特朗普曾批評伊朗「綁架」萊文森，要求德黑蘭交人但不得要領。

美聯社去年11月披露伊朗提交予聯合國的文件，顯示通常審理間諜相關罪行的伊朗革命法院，正審理萊文森的案件。惟伊朗外交部其後反駁，有關法庭立案為「失蹤人口」，否認檢控萊文森。萊文森最後的相片及片段曾在2010年和2011年流出，其時他面容憔悴，身穿類似美國囚衣的橙色連身衣。