考古學家依據小販線索　出土古瑪雅首都

瑰麗的瑪雅文明已湮滅，留下眾多遺迹供後人探索。美國麻省布蘭迪斯大學一個考古團隊早年從墨西哥一個小販處打聽到線索，順藤摸瓜在該國與危地馬拉邊境附近一個農場主的後院，找到失落已久的古瑪雅王國首都遺址，相信是多個碑文中曾提到的薩克齊（Sak Tz'i'，暫譯），可能早在公元前750年已有人居住。

遺址位於恰帕斯州小鎮拉坎賈采塔（Lacanja Tzeltal），面積約600米乘400米，分布有多個金字塔、一座王宮、一個球場和一些房屋。人類學副教授戈爾登（Charles Golden）表示，西方瑪雅地區所有主要城邦的文獻中都有提及薩克齊，以瑪雅語「白狗」稱之，故考古學家自1994年以來一直在尋找其存在的物證。

因為有當地小販向團隊一名研究生透露，其友人在家中後院發現一塊可能屬於瑪雅文明的石碑，引起團隊興趣，並在2018年6月起挖掘遺址。這塊重要石碑刻有打扮成瑪雅風暴之神的薩克齊國王畫像，碑文描述了有關儀式、戰鬥和水蛇的神話故事。

團隊認為今次發現有助了解古代瑪雅的地緣政治，及小城邦如何與強大又長期不和的大城邦談判相處。團隊又指，石碑是遺址遭盜墓者洗掠後碩果僅存的紀念碑，他們會嘗試尋回石碑缺失的部分，現正高空勘測以評估其規模範圍。

根據記載，薩克齊存在於公元前750年至公元900年，約有5000至1萬人居住。薩克齊並不強大，長期受其他大城邦威脅，這點由規模較小的防禦工程可見一斑。它最終為大城邦所滅，統治者被俘虜。研究發現近日已刊於《田野考古學雜誌》。