新冠肺炎：紐約市恐400萬人染病

美國紐約州的新冠肺炎疫情仍未受控，周三（25日）激增至少5000宗病例至33,033人染病，佔全國總數接近一半；重災區紐約市再多81宗死亡個案，市長白思豪警告當地將有一半人口、即400萬人中招，有醫院搭建臨時停屍間。

紐約州長科莫表示，住院病人倍增時間由2天延長至4.7天，意味控制人群密度的措施可能有效，有助減緩病毒散播。該州有366人病死，患者佔全球總數7%，染病率比國內其他地方嚴重5倍；科莫指州內有4000部人工呼吸機，但需要3萬部才能應付疫情高峰。此外，當地有5.3萬張病床，但他估計需要14萬張。

紐約市疫情是全美最嚴重，患者增至20,011人，死亡個案由199宗增至280宗，白思豪預計該市疫情高峰期是4月及5月；曼哈頓一間醫院外則搭建臨時停屍間，它由大型帳篷及冷凍貨櫃組成，估計最多可處理3600具屍體。州政府亦批准紐約市關閉部分道路，又要求民眾不要在公園進行肢體密切接觸的活動。

以人均感染率計算，路易斯安那州是全美第3高，僅次於紐約州及華盛頓州，當地病例周三單日增加30%至1,795宗。由於該州70%患者來自新奧爾良都會區，衞生專家估計疫情惡化，與新奧爾良市上月底的大型節慶活動有關，加快病毒傳播。

此外，首都華盛頓周三晚起「封城」，暫停所有非必要活動，並禁止10人以上聚會。