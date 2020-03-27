新冠肺炎：航母疫情擴散　停靠關島全員檢測

新冠肺炎疫情對美國軍方的影響加劇，美國海軍周四（26日）宣布，由於羅斯福號航空母艦的染病人數增至最少23人，因此安排該艦停靠關島，全體5000名船員將接受病毒檢測，以判斷疫情在艦上的擴散規模，並決定下一步行動。

海軍代理部長莫德利在國防部五角大樓公布羅斯福號疫情最新狀況，證實再發現艦上有更多船員染病，因此決定讓全員接受病毒檢測，以查明疫情規模；他指部分染病船員已送到關島隔離，只是出現非常輕微的病徵而毋須入院，並強調羅斯福號仍可在有需要時執行任務。該艦位處菲律賓海，現正駛向關島，抵達後所有船員不得離開碼頭。

此外，莫德利承認羅斯福號的實驗室，只能有限度檢測新冠病毒，艦上有大約800個檢測試劑，軍方正提供更多試劑。第七艦隊上周曾表示，向羅斯福號、美利堅號兩棲攻擊艦及藍嶺號兩棲指揮艦增派醫學人員，以即時檢測新冠病毒。

軍方仍調查新冠病毒如何「登艦」，在首次出現病例前15天，羅斯福號完成對越南峴港市的訪問，由於當時越南也出現疫情，外界懷疑船員在當地把病毒帶回艦上。惟軍方指羅斯福號離開越南後，持續有軍機帶着外來人員飛抵該艦。

另一邊廂，馬金島號兩棲戰備群即將離開母港加州聖迭戈訓練，第三艦隊周四下令戰備群1900名船員，當天起留在船上14天，以確保他們的健康並維持戰備狀態；戰備群由馬金島號兩棲攻擊艦、薩默塞特號及聖迭戈號兩棲船塢運輸艦組成。船員在出海前留在船上14天的防疫政策，美軍早在潛艇艦隊實施。