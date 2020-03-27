新冠肺炎：紐約醫院人員要用垃圾袋充防護衣　一護士染疫亡

新冠肺炎疫情在紐約市爆發，當地醫療系統不勝負荷瀕臨崩潰，市內一間醫院有醫護人員因為裝備耗盡而要用垃圾袋自製防護衣，同院更有一名48歲的男護士感染新冠肺炎身亡。死者的同事認為，院方無法為前線醫護提供防護裝備，要為他的死負責。

死者凱利（Kious Jordan Kelly）是紐約市西奈山醫院西區分院（Mount Sinai West）助理護士長，他於兩周前確診感染新冠肺炎，上周二要入院搶救，一周後在本周二（24日）不治身亡。家屬認為，凱利是在工作中被感染的。

西奈山醫院系統是紐約市最大且設施最完備的大型醫院，但在此次疫情下，也陷入醫療防護用品短缺的窘境。早前，3名與凱利同在西區分院工作的護士，用垃圾袋自製防護服的照片，在社交媒體廣傳。

凱利至少有4名同事也確診染疫，多名同事直指，院內前線醫護缺乏口罩、防護服、護目鏡等必須的防護用品，是造成凱利染疫身亡的元兇。亦有多名匿名醫護稱，該院防護用品已消耗殆盡，醫生、護士被迫重用口罩，救治新冠肺炎病人轉到照顧非新冠肺炎病人時，也無法更換防護用品。