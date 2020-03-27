淘氣小貓抓爛牆紙　意外揭出秘密壁畫

美國亞利桑那州卡薩格蘭德一隻小貓破壞力驚人，近日竟將女主人的臥室牆紙抓破，結果意外揭開「秘密」，原來牆紙後隱藏一幅布滿整個房間的精緻壁畫。女主人的兒子周二（24日）在社交網上分享此事，笑言媽媽的臥室已改頭換面，令網民紛呼羨慕。

傑克曼（Ceejae Jackman）的臥室牆紙被愛貓「拉鏈」（Zipper）抓破後，來不及心痛牆紙，就驚喜發現牆紙下的奇幻傑作。壁畫甚有印度教風格，其中一面牆繪有一尊水中石佛，表情莊嚴平靜，頭部以巧手畫在角落，背景是群山和橙紅浮雲，另一幅牆繪出有田野中遍布寶塔，天上則盤旋仙氣的紫色雲朵。

傑克曼隨即叫來兒子加勒特幫手撕牆紙，母子倆都對壁畫的其他部分好奇不已，花了整個星期才讓畫作露出真容，並對竟然有人忍心將它遮蓋而感到震驚。傑克曼最後決定保留這幅美麗的藝術品，她指朋友都好奇壁畫是否用了夜光顏料繪製。

加勒特表示，媽媽在這間屋才住了兩年，母子都很想知道畫作出自哪位畫家之手，希望有人能認出告訴他們，可惜現時未有回音。他又笑罵，罪魁禍首的「破壞王」拉鏈不但沒幫手撕牆紙，更坐在房內袖手旁觀。