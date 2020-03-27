中美社交網舌戰不斷　由疫情吵到新聞自由

中美官員近日在Twitter上的爭論，從新冠肺炎疫情起源等議題，轉移至互斥對方驅逐對方國籍記者的做法。中國外交部發言人華春瑩與美國國務院發言人奧塔格斯接連多日舌戰不斷，駁斥對方試圖箝制新聞自由、阻礙資訊流通。奧塔格斯周四（26日）發文稱，要向中共回報的宣傳媒體是「外國代理人」，不是記者。

奧塔格斯周一（23日）表示，北京當局驅逐美籍記者的行徑，阻擋來自武漢的可靠疫情資訊；強調這些遭驅逐的聲音，正是全球面對新冠病毒危機之際更需要聽到的，強調「記者必須能夠公開、自由地工作」。

華春瑩周二（24日）回應稱，美國自2018年共拒發29名中國籍記者的簽證，美國國務院又在本月2日宣布新措施，相當於在本月13日前驅逐60名中國記者。她指為了反制，中國上周三（18日）宣布廢除10多名美籍記者的證件。

華春瑩認為，美國指控中國阻礙資訊流通，但質疑上述行為表明美方「害怕甚麼？試圖隱瞞甚麼？」部分美國官員曾表示，中國記者為中共說話，所以不是真的記者；華春瑩反指若美籍記者為美國共和黨說話，也不是真的記者，指摘「真正的標準應是要客觀、公正，而不是依據意識形態偏見」。