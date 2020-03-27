靚女髮型師手癮起　男友長髮搞笑百變

美國亞特蘭大一名女髮型師近日與男友接受家居隔離，她閒極無聊看見男友一頭長髮，頓時職業病發作，發揮創意給對方打理出不同造型，有星戰公主、國父華盛頓等。男友啼笑皆非之餘，也樂意「犧牲色相」讓她打發時間。

31歲的奧利（Heidi Lee Oley）近日因髮型屋暫停營業，與任職電腦程式員的男友杰夫（Geoff）留在家中。奧利早前看見在電腦前工作的杰夫一頭捲髮，立即想到何不為他搞搞新意思。由於所有工具都留在髮型屋，奧利憑一雙巧手和一個熱髮夾，給杰夫炮製出一個「華盛頓頭」，並拍下照片上載社交網。不少網民被杰夫的有趣形像吸引，留言讚好。

無心插柳的作品大獲好評，奧利遂再接再厲，為杰夫再整理多幾款造型，有些更是應網民要求，包括科幻電影《星球大戰》角色莉亞公主、樂壇天后Lady Gaga、動畫電影《聖誕怪傑》中的小童角色辛蒂（Cindy Lou Who）等。被惡搞的杰夫不但沒生氣，更交足戲穿上莉亞公主戲服拍照，落力配合女友。奧利對與男友成為網紅感意外，稱希望這些照片可以鼓勵同業積極面對現時的逆境。