新冠肺炎：應對疫情　眾議院通過2.2萬億美元紓困法案

美國新冠肺炎疫情嚴重，影響國內經濟。繼國會參議院周三（25日）一致通過向全國發放2.2萬億美元（約17.2萬億港元）紓困撥款後，眾議院周五（25日）亦通過該史無前例法案，將交予總統特朗普簽署成法。

有關法案在民主、共和兩黨取得共識的情況下，在眾議院以口頭表決的方式獲得通過。眾議院議長佩洛西事後表示：「今天，我們都意識到，國家正面臨歷史性的經濟及醫療的緊急情況。」她在投票結束前，曾感謝前線醫護人員冒生命危險應對疫情，並稱：「國會必須拿出同樣勇氣、彈性及力量，把家庭及醫護人員放在首位。」

法案內容包括向個人發放一次性補貼、加強失業津貼、增加醫療保健資金和貸款，以及向企業提供補貼以防止裁員。特朗普曾承諾，會立即簽署法案，預料部分國民將在3周內收到最高1200美元（約9360港元）現金支票，而兒童亦會獲得500美元（3900港元）。

美國上周申領失業救濟金的人數達330萬人，創國內紀錄。約翰斯霍普金斯大學資料顯示，該國目前累積超過9.2萬人染病，居世界首位，另有至少1380人病死。