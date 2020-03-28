新冠肺炎：若特朗普堅持復市　《紐時》料逾億人染病

美國總統特朗普希望在復活節之前恢復經濟活動，不過美媒《紐約時報》與流行病學家製作了「相互影響模型」（interactive model），估計若特朗普在兩周後復市，將是一個歷史性的錯誤，導致1.265億人感染新冠肺炎。

團隊根據研究結果推算，如果美國解除封城令，感染、住院及死亡人數將會急增，全國由今年1月至10月底會有逾億人染疫，並在6月5日達到頂峰，單日約3780萬人感染；最終約130萬名患者死亡。如果社會隔離再實施多兩個月，感染及死亡人數會分別大減至1400萬人及8.2萬人。

《紐時》報道指，由於專家目前對新冠肺炎認識仍不足，上述數字可能不太精確，但指他們提供了確切論點，就是雖然全民渴望回復正常生活，但病毒仍然肆虐、人民對疫症保護不足，回歸正常生活是十分危險。

報道亦指，社會隔離可以給予更多時間測試治療方法及支援醫院，措施亦令感染人數不會長時間上升，醫療系統就不會超出負荷。雖然保守派人士認為此措施嚴重損害經濟，更指寧願犧牲長者都要保持經濟正常運作，惟報道指出此觀點存在謬誤，強調摧毁經濟的不是隔離令，而是失控的疫情。