新冠肺炎：海地醫院院長遭綁架　墨西哥籲居家避疫

美洲多國受新冠肺炎疫情影響，其中海地有8宗確診個案，但由於醫療資源匱乏，疫情發展備受關注。該國一間醫院的院長周五（27日）在上班的路上被綁架，更觸發醫護人員以停收新患者的方式抗議。墨西哥則有717宗確診個案，12人死亡。墨西哥總統奧夫拉多爾周五一改立場，呼籲民眾居家避疫。

海地幫派暴力衝突事件頻生，正陷於政治與經濟危機，單是今年1月已發生15宗綁架勒索案。首都太子港一間醫院的院長兼外科醫生比塔爾（Jerry Bitar）在上班的路上被綁架。醫護人員指，現時有數名病人正等待做手術，但因沒有比塔爾的指令而無法進行。醫護人員因此決定停收新病人，以示抗議，並先照顧好現有的病人。

有民眾在醫院門外聚集，與當地媒體一起促請綁匪放人。據指，該醫院目前未有接收新冠肺炎患者，但若疫情惡化，也要加入抗疫行列。

此外，墨西哥總統奧夫拉多爾早前稱，若國內的商業活動停止，帶來的經濟破壞會比疫情引起的更嚴重。但他周五已改口，要求民眾留在家中，否則病例就會急增，醫療系統難以負荷。他更表示，公司如果不允許員工在家避疫，會招致更嚴重的經濟損失。