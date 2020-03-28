傳國防部欲清剿親伊朗武裝分子　駐伊拉克美軍反對

伊拉克綠區及美軍基地近月屢次受襲，華府指控為伊朗支持的武裝分子所為。美媒周四（26日）報道，國防部下訓令要求美軍指揮官加強在伊拉克地區的戰鬥，以應付親伊朗武裝分子。惟美軍駐伊拉克指揮官警告，此舉恐導致與伊朗開戰的風險，亦損害當地美軍訓練伊拉克軍隊的主要任務進程。分析指，有關內容揭示了國防部與軍方有所分歧。

《紐約時報》引述數名知情華府官員指，五角大樓日前下達訓令，要求美軍加強在伊拉克的戰鬥行動，準備摧毀伊朗支持的武裝分子勢力，如什葉派真主黨旅（Kataib Hezbollah）。據報，國務卿蓬佩奧及國家安全顧問奧布賴恩均主張美軍採取更具攻擊性的方針，抗擊伊朗及其盟友；並期望在伊朗忙於應付新冠肺炎疫情之時，清剿伊拉克境內的親伊朗武裝分子。

國防部長埃斯珀對此立場未定，但據報已批准在美軍減少在伊拉克的反恐行動之際，於當地另展開新的軍事行動，為總統特朗普政府留一手，應付親伊朗武裝分子的攻擊。不過，特朗普在本月中開會時，尚未就此下決定。國家安全委員會拒絕就有關消息置評。

不過，駐伊拉克的指揮官懷特（Robert White）少將收到國防部消息後，即在本月16日發內部備忘錄，警告美軍清剿什葉派真主黨旅將面對高昂成本及風險。他指，此舉需擴大美軍在伊拉克境內的行動，影響美國伊拉克關係。

懷特警告，華府此舉會令伊拉克被夾在盟友美國和鄰國伊朗之間，成為兩國紛爭之間的受害者。而什葉派真主黨旅上周三更發聲明，揚言準備好抗擊美軍，及報復有份協助美軍的美國人及伊拉克人。