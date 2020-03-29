涉與馬杜羅販毒同遭美檢控　前少將自首被押至紐約

美國司法部上周四（26日）宣布，以販毒恐怖主義罪名，起訴委內瑞拉總統馬杜羅及其數名幕僚。消息指，同被檢控的委國退役少將在哥倫比亞投降就擒，並同意就馬杜羅一案與美國檢方合作。他現時已乘包機抵紐約，並獲美國毒品管制局（DEA）於上周五（27日）將其案件發還重審。

委內瑞拉退役少將阿爾卡拉（Cliver Alcala）為前總統查韋斯助手，在2018年被指企圖推翻馬杜羅，此後流亡海外。惟美國檢控指他有份與馬杜羅一同針對美國犯行販毒恐怖主義罪行，被華府懸紅1000萬美元（約7800萬港元）追緝。檢控書指，阿爾卡拉在查韋斯年代，負責為腐敗的委國軍方及哥倫比亞革命武裝部隊協調運毒事務。

阿爾卡拉上周四被檢控後，突然在社交網上主動承認，早前在哥倫比亞被截獲的大批美製武器，是他為了推翻馬杜羅所購置，企圖運入委內瑞拉。阿爾卡拉更指，他曾與委國反對派領袖瓜伊多及其美國顧問接觸，以購入武器。他周五表明會自首，向家人道別並稱︰「我以真相，為我的行動負責。」

美國司法部長巴爾提出檢控後，指馬杜羅企圖「以可卡因淹沒美國」。馬杜羅則反指有關指控不實、涉種族歧視，並指美國總統特朗普是個「可悲的人」。而俄羅斯外交部則批評美國起訴馬杜羅是荒謬，直指華府在新冠肺炎疫情下對委內瑞拉的制裁，是「種族清洗工具」。