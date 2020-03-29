新冠肺炎：疫情肆虐全球　眾議員指中美關係不復以往

新冠肺炎肆虐各國，美國的確診病例數每日急增，近日更有人將疫情源頭指向美國和意大利。美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）近日致函美國國務院，表示支持打擊散播謠言者，又指中國隱瞞疫情，將數百萬美國人的生命置於危險之中，同時敦促國務卿蓬佩奧考慮採取更多行動，包括與各國對中方隱瞞疫情一事展開多邊調查，又認為此次疫情後，中美關係無法回復以往。

境外傳媒報道，麥考爾指調查後發現疫情源頭來自中國，11月底、12月初已得悉疫情，李文亮等8名「吹哨者」卻被指散播謠言。同時，世衞接受中方的說法，指1月中旬沒有人傳人情況出現。他又指，原本情勢是可以避免失控，但疫情爆發時正是農曆新年期間，數以百萬計的人離開或前往武漢，在內地或出國旅行，導致各國要應對全球疫情。

中美兩國的領導人早前就疫情通話討論，又指雙方正緊密合作。惟麥考爾指出，中美貿易達成之際，剛好是中國疫情的高潮期，且美國80%的醫療物資供應來自於中國，若中方在疫情期間拒絕提供醫療物資，美方就必須重新審視，能否本土生產醫療產品。他認為此次疫情就像一場噩夢，將讓美國人清醒地審視與中國之間的關係及供應鏈。