新冠肺炎：最嚴重情報失敗　評論歸咎特朗普

新冠肺炎疫情被視為美國總統特朗普任內最大的管治危機，美國一名政治學者日前在國內雜誌《外交政策》發表題為《新冠病毒是美國史上最嚴重的情報失敗，全是特朗普領導的過錯》的評論文章，他認為這場疫情比日本二戰偷襲珍珠港及九一一恐怖襲擊是更明顯的失敗，而這全是特朗普領導的過錯，他的政府須全權負責。

美國智庫外交關係委員會高級研究員贊科（Micah Zenko）上周三（25日）在《外交政策》發文，指特朗普政府在認真看待情報機構有關疫情的反復警告，以及大力推動相應的全國反應計劃方面均失敗，而聯邦政府有資源及權力領導相關公共及私人利益相關者應對病毒帶來的可預見危害。惟他指華府官員作出的一系列判斷及決定，包括淡化病毒的危害及拒絕採取必要的緊急行動，令國民不必要地陷入險境。

文章直言，特朗普政府給國民帶來災難性的戰略奇襲，而它與以往美國遇到的戰略奇襲如偷襲珍珠港、1979年伊朗革命、九一一恐襲不同，這場疫情是因史無前例的漠不關心甚至是蓄意的疏忽造成。贊科寫道：「若九一一委員會報告把襲擊歸咎於列根到小布殊政府，正蔓延的新冠病毒危機則壓倒性地是當前白宮的全權責任。」

報道亦提到《華盛頓郵報》日前披露，美國情報機構今年1月及2月，已多次就新冠病毒向白宮發出警告，但沒有對深受特朗普影響的高級官員產生甚麼影響，全因特朗普起初不斷嘲笑新冠病毒，他曾表示：「我們徹底控制情況，這不會有事的。」

贊科認為特朗普領導風格的三大特點，解釋為何國家面臨日趨嚴重的疫情。第一是一旦特朗普絕對相信任何事，他都完全依賴最初的印象或判斷；惟真正明智的領導人是真誠尋求反饋和批評，並積極開放思考及從善如流，而特朗普缺乏這些能力。

另一特點是特朗普的判斷「高度傳染性」，幾乎感染每位接觸官員或顧問的思想和行為。文章指若有人不能夠緊跟特朗普，他們面臨解僱或隨時可能被炒，而近日便有報道指，特朗普對白宮抗疫專責組成員、過敏與感染疾病中心主管福奇不耐煩。

至於最後一個特點，是特朗普的不良判斷很快傳染聯邦政府所有決策部門，並幾乎沒有遇到合理的質疑或抵抗。文章提到，聯邦機構由白宮認為最有能力執行政策的官員領導，這些官員通常享有一定程度的自治權。惟國家安全及情報部門的領導職位，現時由與白宮思維一致的人士擔任，而不再是具相關經驗或專業知識的人士。

文章指既然特朗普早已對疫情得出結論，認為病毒根本不可能威脅美國，因此情報機構、醫學專家或公共衞生官員亦不太可能告訴白宮、可以使之帶來改變的情報。

最後，贊科形容「特朗普的大腦完全不接受任何不同的觀點」，即使觀點再準確亦無法說服他：「特朗普由一開始已經是錯誤，其核心圈子太長時間推動他的錯誤，也沒有充分的政策，這情況更持續至今天，而美國人將為此付出數十年的代價。」