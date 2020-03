哈勃啟用30年　NASA紀念網窺探「生日宇宙」

浩瀚星海蘊含無盡宇宙奧秘,美國太空總署(NASA)的哈勃太空望遠鏡多年來在太空中擷取很多珍貴影像,為天文科學研究貢獻良多。NASA為慶祝哈勃太空望遠鏡下月啟用30周年,上周五(27日)宣布會公開其拍得的上百張珍貴影像,讓網民只要在紀念網站選擇其出生日期,就能看到生日當天哈勃拍下的宇宙。

紀念網站名為「哈勃在你生日時看到了甚麼」(What Did Hubble See on Your Birthday?),網民輸入任何月份及日期後,就可瞧見哈勃在該日期拍下的珍貴天文照片,並可放大檢視。照片除了附有簡短文字說明,亦可檢視詳細介紹,另外也可選擇瀏覽全數366張照片的文字介紹。

NASA在1990年4月24日將哈勃太空望遠鏡送上宇宙,它在軌道運行近30年來,每周7日、每日24小時不間斷地觀察宇宙,並向地球傳回拍得圖像,成為天文學家窺探宇宙的眼睛。NASA形容,哈勃太空望遠鏡的存在從根本上改變人類對宇宙的認知。

NASA為慶祝哈勃太空望遠鏡服役近多年,在社交媒體推出了一系列紀念活動,讓宇宙發燒友能欣賞新圖像、影片和紀錄片等資訊,這個紀念網站是其中之一。NASA又鼓勵網民將查得的生日天文照片,以「#Hubble30」標籤分享至社交網,廣邀朋友參與。