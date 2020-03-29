哈勃啟用30年　NASA紀念網窺探「生日宇宙」

浩瀚星海蘊含無盡宇宙奧秘，美國太空總署（NASA）的哈勃太空望遠鏡多年來在太空中擷取很多珍貴影像，為天文科學研究貢獻良多。NASA為慶祝哈勃太空望遠鏡下月啟用30周年，上周五（27日）宣布會公開其拍得的上百張珍貴影像，讓網民只要在紀念網站選擇其出生日期，就能看到生日當天哈勃拍下的宇宙。

紀念網站名為「哈勃在你生日時看到了甚麼」（What Did Hubble See on Your Birthday?），網民輸入任何月份及日期後，就可瞧見哈勃在該日期拍下的珍貴天文照片，並可放大檢視。照片除了附有簡短文字說明，亦可檢視詳細介紹，另外也可選擇瀏覽全數366張照片的文字介紹。

NASA在1990年4月24日將哈勃太空望遠鏡送上宇宙，它在軌道運行近30年來，每周7日、每日24小時不間斷地觀察宇宙，並向地球傳回拍得圖像，成為天文學家窺探宇宙的眼睛。NASA形容，哈勃太空望遠鏡的存在從根本上改變人類對宇宙的認知。

NASA為慶祝哈勃太空望遠鏡服役近多年，在社交媒體推出了一系列紀念活動，讓宇宙發燒友能欣賞新圖像、影片和紀錄片等資訊，這個紀念網站是其中之一。NASA又鼓勵網民將查得的生日天文照片，以「#Hubble30」標籤分享至社交網，廣邀朋友參與。