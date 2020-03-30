新冠肺炎：病亡者眾　紐約醫院冷藏貨車放屍

美國的新冠肺炎疫情是全球最嚴重，總統特朗普周日（29日）在白宮記者會透露，他的一名友人近日染疫，送到醫院治療後昏迷。他又聲稱，從電視見到紐約市的醫院情況惡劣，遺體太多，隨處可見運屍袋及冷藏貨車。紐約一名護士同日亦公開醫院用冷藏貨車放屍的相片，稱要公開「令人毛骨悚然的情況」。

特朗普在玫瑰園見記者時，提及美國預測的死亡人數，並說自己一名稍為年長、體形大的朋友感染新冠肺炎入院，一日後陷入昏迷，情況不樂觀。特朗普稱：「（新冠肺炎）速度及惡意，特別在『對的人』身上是很可怕的。」特朗普又描述紐約市醫院Elmhurst Hospital Center的情況，稱他上周整整一周看電視，看見醫院走廊都是屍袋，院方無力處理這麼多的遺體，便用拖車及冷藏貨車放置他們。

紐約曼哈頓一名38歲護士則拍攝到醫院放置新冠肺炎死者遺體的情況，可見醫院的救護車停泊點有一輛大型冷藏貨車，準備運走死者遺體。護士走向該貨車，打開門一看發現車廂兩旁放滿用屍袋裝好的遺體。護士接受美媒訪問時表示：「我把這張照片給別人看，這就是我們面對的可怕現實，我們當中一些人的生命已經結束。

該名護士又憶述，上周六（28日）晚還在照料一名71歲新冠肺炎女病人，握着她的手直至她病逝，而其遺體目前已橫臥在冷藏貨車。女死者身體本來很健康，約一周前確診，上周六送院後呼吸十分急促，曾要求不要插喉，詎料翌日不治。