紐約男奇招隔空追女　網民當「追劇」緊貼戀情發展

當今時勢人人自危，彼此之間要保持社交距離，美國紐約布魯克林一名男攝影師卻在此際，對居於彼鄰大廈一名女子一見鍾情。他出動航拍機傳紙條向對方搭訕，順利展開別具一格的隔空傳情招數，上周六（28日）更隔着充氣球完成第一次約會。過程上傳至社交網後成為熱話，吸引大批網友追劇般緊貼戀情的最新發展。

科恩（Jeremy Cohen）日前上傳影片可見，他從窗外看見女子奇尼亞雷拉（Tori Cignarella）在對面大廈天台忘我跳舞後，主動向對方揮手打招呼並獲回應。於是科恩乘勝追擊用附有鏡頭的航拍機，送上寫有自己電話號碼的紙條，並指：「能發一條短訊給我嗎？」幸運地，女方對此面露驚喜，果然傳了訊息給科恩，互有情意的兩個鄰居成功隔空結緣。

兩人的約會方式亦極有創意，第一次的浪漫約會分別以各自家中的露台及天台為地點，彼此用視像電話隔空交流共餐，科恩期間忍不住向對方大喊「你好美」。兩人很快再相約第2次約會見面，今次科恩搞笑地外罩充氣球與對方聊天散步，不過手裏的一束鮮花是可望不可送。有路過警員也忍不住要與他們合照。

科恩及奇尼亞雷拉的故事在網上爆紅，吸引至少30萬網民當「追劇」一樣等待更新。雖然科恩未透露下次約會的詳情，而兩人的愛情故事目前也才更新至「第3集」，很多人都為科恩打氣，希望看到兩人的愛情開花結果。