新冠肺炎：斥紐約醫護偷口罩　特朗普要求記者查

美國紐約州是全美新冠肺炎疫情最嚴重的州份，總統特朗普周一（30日）在白宮記者會再提及紐約市醫療物資短缺，可能是有人從醫院偷竊口罩賣到黑市，更指記者應調查箇中內情。紐約州州科莫直指不知對方意指何事，前副總統拜登則批評特朗普的言論荒謬及錯誤。

特朗普周日（29日）曾指紐約囤積醫療用品，翌日他在記者會被問及此事時，又稱當地的口罩需求由每周1萬至2萬個，突然大增至30萬個，質疑這是如何發生的。他反要求記者調查，問：「口罩都到哪裡了？」他聲稱可能是有醫院的人偷走物資，然後向在場的口罩生產商高層稱「希望我沒有令你的客人（醫院）陷入麻煩」。

特朗普在毫無證據下提出上述言論，白宮回應指他只是基於科莫3月初透露，憂慮情緒升溫促使人們偷口罩，並已要求警方調查一事。康涅狄格州民主黨參議員墨菲在Twitter抨擊特朗普，形容因缺口罩而怪責醫護，是對方上任以來頭3樣最腐敗及卑鄙的事。

民主黨籍的科莫同日稱，希望共和、民主兩黨合作抗疫，呼籲全國其他地方醫護人員，協助該州不堪重負的醫院。另外，聯合國上周六（28日）向紐約市捐贈25萬個口罩。