美同意出售1.94億美元設備　予南韓升級F16戰機

朝鮮半島局勢風起雲湧之際，南韓空軍為F16 Block 32戰機升級，提升國防實力。美國國防部轄下的國防安全合作局（DSCA）周二（31日）宣布，國務院已同意向南韓出售「Mode 5敵我識別系統」、「Link 16數據鏈」及相關設備，總值1.94億美元（約15.1億港元）。

DSCA的聲明指，國務院初步同意軍售後，下一步將移交國會表決，主要合約廠商包括洛歇馬丁及貝塞斯達軟件公司等。聲明強調，南韓是美國最關鍵盟友，協助維護區域的和平及穩定，幫助南韓發展自我防衞能力合符美國重大國家利益。安裝敵我識別系統後，戰機的雷達可區分友軍飛機及敵軍飛機，防止誤擊友軍飛機，先進的敵我識別系統更可判斷飛機的速度及方位。

對於美國國務卿蓬佩奧於上周三（25日）在七國集團（G7）外長會議中，敦促世界各國繼續施壓，迫使北韓重回談判桌。北韓外務省對美協商局長周一（30日）警告，美國長期以來帶給北韓人民不幸和痛苦，朝方會將恐懼奉還給美國。他又狠批蓬佩奧口出狂言，反映了美國總統特朗普對朝示好只是誘敵之計，明言已「徹底拋棄」對美對話的意向。