太陽風暴拉扯　天王星「漏氣」釋出55%大氣質量

美國太空總署（NASA）的外太陽系探測船「旅行者二號」（Voyager 2），34年前飛越位於太陽系邊緣的天王星，亦是唯一造訪該行星的太空船。NASA科學家近日以新技術分析當年的數據，發現天王星曾被太陽磁場拉扯出一道巨型「氣泡」的等離子體團（plasmoid），科學家形容猶如天王星在漏氣，估計當時釋出了15%至55%的大氣質量。

NASA太空物理學家迪布拉喬（Gina DiBraccio）和其團隊，用電腦以每1.92秒的速度，量度旅行者二號磁力計搜集到的天王星磁場數據，並模擬出高清3D立體圖像。結果發現天王星磁尾出現一道長20.4萬公里、闊40萬公里的等離子體團，被太陽磁場以「Z」字方式拉扯。旅行者二號飛越天王星的45個小時期間，等離子體團僅出現60秒，在磁力計顯示快速的上下波動，但在3D圖像就呈圓柱狀。

迪布拉喬表示，不少行星的磁場都會釋放出大氣，保護星體免受太陽磁極風暴影響。不同星體釋出的大氣都有分別，而天王星釋出則主要是氫正離子。團隊亦指出，天王星傾斜了近98度，它自轉時會傾向一側，並以酒桶狀軌道運行，在季節轉換時會產生有趣的大氣擾流。