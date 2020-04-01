新冠肺炎：羅斯福號逾百人確診　艦長致函軍方求救

羅斯福號上的確診人數增加。

停泊關島的美國軍艦羅斯福號上有逾百名軍人確診新冠肺炎，艦長近日致函海軍軍官求救，要求讓所有人下船隔離。然而，國防部部長埃斯珀周二（3月31日）指，目前不是讓羅斯福號軍人下船的時候。

艦長克羅澤（Brett Crozier）在信中表示，現時只有一小批染疫的成員下船治療，其餘4000多人仍在船上。他指羅斯福號上的空間有限，軍人無法妥善地自我隔離，因此要求海軍官員在關島岸上，為他們提供檢疫房舍。

克羅澤寫道：「我們並非正在打仗，艦上官兵不需要犧牲。我們現在若不行動，就未能妥善地照顧我們最信賴的資產，即是我們的官兵。」據指，羅斯福號上的確診成員，全部目前症狀輕微。

埃斯珀則稱，他仍未詳細閱讀克羅澤的信，但對羅斯福號上沒有人病情嚴重而感到安慰。他指，正運送大批資源及醫療援助到羅斯福號，也會調派醫護人員到船上，希望能遏止病毒傳播。

羅斯福號水兵的感染途徑未明，自3月24日有3名軍人確診後，中招人數不斷上升，海軍上周安排該艦停靠關島檢疫，全體5000名船員將接受病毒檢測，以判斷疫情在艦上的擴散規模，並決定下一步行動。

羅斯福號於3月初曾訪問越南峴港市，由於當時越南也出現疫情，外界懷疑船員在當地把病毒帶回艦上。惟軍方表示羅斯福號離開越南後，持續有軍機帶着外來人員飛抵該艦。航母爆發疫情後，不少網民都在社交網猜測病毒到底如何「登艦」。