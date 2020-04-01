美促馬杜羅與反對派組臨時政府　換華府撤制裁

委內瑞拉政局動盪已久，美國國務卿蓬佩奧周二（3月31日）公開《委內瑞拉的民主框架》方案，提出以美國撤銷經濟制裁為交換條件，要求委內瑞拉政府與看守總統瓜伊多共組臨時政府直至大選，所有外國軍隊亦需撤走。

美國建議委內瑞拉總統馬杜羅及瓜伊多將權力交給一個5人委員會，委員會中的4人由反對派控制的國會委任，其餘一名委員則會擔任臨時總統，直至下次大選。委員會將構成委內瑞拉臨時政府，而瓜伊多及馬杜羅不能成為委員會的成員。臨時政府會籌備總統及國會選舉，目標是在未來6至12個月內舉行。

美方指，若委內瑞拉政府同意上述方案，華府願意取消對該國石油業及馬杜羅政府的制裁。不過，美方不會減輕一些侵犯人權和涉及毒品走私官員的制裁。而所有目前在委內瑞拉的外國軍隊，包括古巴及俄羅斯軍隊亦需要撤走。

此前，有匿名華府高級官員透露，美方認為馬杜羅一定要下台，願意與對方談判他下台的條件，內容可涉及針對他的起訴。蓬佩奧則指，美國會繼續支持瓜伊多，並稱：「我們在共同制定這條通向民主的路線時，曾與他（瓜伊多）緊密合作。」

馬杜羅隨即表明不接受提議，外交部長阿雷亞薩稱：「委內瑞拉不接受、並拒絕任何來自外國政府的建議。」